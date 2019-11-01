Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина потребует от России долгосрочный контракт на транзит газа

Аутотренинг: Украина требует от России долгосрочный контракт на транзит
Фото: www.globallookpress.com
За два месяца до конца договора Киев решил поставить Москве жесткие условия по использованию своей ржавой трубы

Возбудившись от положительного ответа Дании по прокладке газопровода "Северный поток – 2" в своих водах на Балтике, украинские власти набрались наглости и заявили, что будут требовать от РФ подписания нового контракта на транзит российского газа европейским потребителям на долгий срок и на необходимый Киеву объем. Поскольку, как сообщил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук, им необходимо поддерживать местную ГТС.

Свои "хотелки" за счет Москвы пополнить украинскую казну он донес до депутатов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему", – цитирует УНИАН главу кабмина.

При этом он отметил, что в настоящее время невозможно точно сказать, когда договор будет подписан, однако Киев делает все, чтобы это случилось в максимально короткие сроки.

Также пан Гончарук приветствовал принятие накануне Радой закона, предусматривающего отделение газотранспортной системы страны от "Нафтогаза".

В комментариях под этой новостью на RT граждане РФ крайне эмоциональной отреагировали на "требования" Киева (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Это у них аутотренинг такой: Мы требуем чтобы нас вечно кормила Россия... мы требуем... ну и так далее... )))))))))))", "Небо, небо еще не видывало столь наглых хохлонавтов", "Требования Украины!!)) Вам не кажется, несколько пафосно звучит?!))", "Вечная мечта украинца – чтобы галушки сами в рот прыгали :) Прав был классик, ох прав", "Ничего не ответила рыбка, только хвостиком вильнула... И осталась Украина у ржавой,разбитой трубы".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей