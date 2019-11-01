За два месяца до конца договора Киев решил поставить Москве жесткие условия по использованию своей ржавой трубы

Возбудившись от положительного ответа Дании по прокладке газопровода "Северный поток – 2" в своих водах на Балтике, украинские власти набрались наглости и заявили, что будут требовать от РФ подписания нового контракта на транзит российского газа европейским потребителям на долгий срок и на необходимый Киеву объем. Поскольку, как сообщил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук, им необходимо поддерживать местную ГТС.

Свои "хотелки" за счет Москвы пополнить украинскую казну он донес до депутатов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему", – цитирует УНИАН главу кабмина.

При этом он отметил, что в настоящее время невозможно точно сказать, когда договор будет подписан, однако Киев делает все, чтобы это случилось в максимально короткие сроки.

Также пан Гончарук приветствовал принятие накануне Радой закона, предусматривающего отделение газотранспортной системы страны от "Нафтогаза".

В комментариях под этой новостью на RT граждане РФ крайне эмоциональной отреагировали на "требования" Киева (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Это у них аутотренинг такой: Мы требуем чтобы нас вечно кормила Россия... мы требуем... ну и так далее... )))))))))))", "Небо, небо еще не видывало столь наглых хохлонавтов", "Требования Украины!!)) Вам не кажется, несколько пафосно звучит?!))", "Вечная мечта украинца – чтобы галушки сами в рот прыгали :) Прав был классик, ох прав", "Ничего не ответила рыбка, только хвостиком вильнула... И осталась Украина у ржавой,разбитой трубы".

