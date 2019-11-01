На фоне шестого по счету главы Незалежной пятый является образцовым президентом

Украинского лидера Владимира Зеленского упрекнули в том, чего не позволял себе его предшественники Петр Порошенко. Так, по мнению активистов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", новый глава государства связался с "национал-радикалами", чего, к слову, не скрывает.

Причиной для столь громкого обвинения стал снос барельефа маршала Жукова в Одессе, вопреки закону о декоммунизации, под который не попадает личность Георгия Константиновича. Местных националистов, уточняется на сайте политической силы, подтолкнула и.о. главы региона Светлана Шаталова, которая "подписала трусливое распоряжение".

"Эта правка ставленницы Зеленского и открыла национал-радикалам дорогу к уничтожению одной из одесских достопримечательностей, места памяти одесситов", – говорится в заявлении.

При этом партийцы напоминают, что ни у Порошенко, ни у экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не "поднялась рука" совершить подобное. А действующего мэра города Геннадия Труханова, уверены они, необходимо гнать с данного поста, поскольку он не отстоял дорогой сердцу одесситов памятный знак.