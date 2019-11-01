Глава Незалежной встретил "теплый" прием на западе страны

Жители Тернополя со свистом и криками встретили президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в город с рабочим визитом. У здания местной администрации они выстроились в своеобразный "коридор позора", сквозь который вынужден был пройти лидер нации.

Соответствующее видео размещено в Telegram-канале "Последний блокпост #Нет капитуляции".

Судя по кадрам, главу государства собравшиеся сопровождают выкриками "Позор!" и "Нет капитуляции!". Отмечается, что акцию протеста устроили 200 активистов "Штаба сопротивления капитуляции", которые выступают против реализации Киевом "формулы Штайнмайера" и мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее, 29 октября, в Мариуполе кортеж пана Зеленского встретили песней "Я же не лох". Также демонстранты растянули вдоль дороги на пути следования к месту проведения инвестиционного форума два ярко-зеленых баннера со словами президента, которые глава государства произнес во время скандальной встречи с добровольцами в поселке Золотое в Донбассе.

