Переговорам мешают с помощью обстрелов Петровского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва пытается сорвать встречу лидеров "нормандской четверки". По мнению политика, Россия мешает разведению сил и средств в Петровском.

Пристайко сообщил на пресс-конференции, трансляция которой шла на странице ведомства в Facebook, что Киев выполнил все условия для встречи – согласовал "формулу Штайнмаера", отвел силы в Станице Луганской, а также в Золотом. Сейчас решается вопрос по разведению сил на Петровском.

"К сожалению, обстрелы как раз свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого шага, поскольку он является последним перед встречей",

– заявил он, добавив, что встреча зависит от России, передает Lenta.ru.

Впрочем, Пристайко не уточнил, почему именно взваливает вину на Москву. При этом в ДНР считают, что именно Украина сорвала разведение сил обстрелами.