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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва пытается сорвать встречу лидеров "нормандской четверки". По мнению политика, Россия мешает разведению сил и средств в Петровском.
Пристайко сообщил на пресс-конференции, трансляция которой шла на странице ведомства в Facebook, что Киев выполнил все условия для встречи – согласовал "формулу Штайнмаера", отвел силы в Станице Луганской, а также в Золотом. Сейчас решается вопрос по разведению сил на Петровском.
"К сожалению, обстрелы как раз свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого шага, поскольку он является последним перед встречей",
– заявил он, добавив, что встреча зависит от России, передает Lenta.ru.
Впрочем, Пристайко не уточнил, почему именно взваливает вину на Москву. При этом в ДНР считают, что именно Украина сорвала разведение сил обстрелами.
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