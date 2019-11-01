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Киев нашел виновника срыва встречи "нормандской четверки"

Киев нашел виновника срыва встречи
Фото: commons.wikimedia.org
Переговорам мешают с помощью обстрелов Петровского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва пытается сорвать встречу лидеров "нормандской четверки". По мнению политика, Россия мешает разведению сил и средств в Петровском.

Пристайко сообщил на пресс-конференции, трансляция которой шла на странице ведомства в Facebook, что Киев выполнил все условия для встречи – согласовал "формулу Штайнмаера", отвел силы в Станице Луганской, а также в Золотом. Сейчас решается вопрос по разведению сил на Петровском.

"К сожалению, обстрелы как раз свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого шага, поскольку он является последним перед встречей",

– заявил он, добавив, что встреча зависит от России, передает Lenta.ru.

Впрочем, Пристайко не уточнил, почему именно взваливает вину на Москву.  При этом в ДНР считают, что именно Украина сорвала разведение сил обстрелами. 

Полина ИВАНОВА
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