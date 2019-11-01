В России напомнили соседям, чем для них закончилось стремление стать ассоциированным членом ЕС

Стремление президента Украины Владимира Зеленского получить для страны членство в НАТО, о чем он заявил накануне, лебезя аки школьник перед главой альянса Йенсом Столтенбергом, может закончиться тем, что Незалежная потеряет новые свои территории вслед за Крымом и Донбассом. Такое мнение высказали эксперты в эфире телеканала "Россия-1" в эфире программы "Вечере с Владимиром Соловьевым".

"Столтенберг просто восхитил. Он сказал, что, если Украина пойдет в НАТО, то это не дело России, никто ее спрашивать не будет. Хочу напомнить, один раз уже Украина забыла спросить Россию, когда пыталась подписать договор про Ассоциацию", – сказал журналист.

По его словам, Москва в 2013 г. призывала Киев и Брюссель сесть втроем за стол переговоров и обсудить проблему, "потому что возникает конфликт интересов из-за Таможенного союза"", но нам было жестко отказано якобы из-за того, что это не наше дело.

"Хорошо. Крым – до свидания, Донбасс – до свидания. Теперь, в этот раз, где будет "до свидания"?" – задался вопросом Соловьев.

Ему ответил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, заметивший, как государства, в которых власти продались НАТО, теряли свои провинции.

"Разрушило целостность не только Украины – и Грузии, и Молдовы. Именно эти три страны начали активно заигрывать с НАТО, и это возмутило полстраны, а кое-где и больше. Это разделило и разделяет до сих пор, например, та же Гагаузия в Молдове сказала: "Попробуйте только в НАТО, мы находимся не на границе", или Приднестровье, или Абхазия и Осетия. Прямо скажу: Столтенберг этому подыгрывает", – добавил Калашников.

Также сегодня политолог Богдан Безпалько, комментируя на RT обращение Киева к НАТО с просьбой перейти на "новый уровень сотрудничества" с предоставлением Незалежной статуса участника партнерства расширенных возможностей, назвал три причины, почему украинским властям это нужно.

Во-первых, это продолжение политического курса на Запад, заложенного экс-президентом Петром Порошенко. Во-вторых, есть необходимость показать населению, что "Украина – это успешное государство, которое вполне на равных заключает договоренности и сотрудничает с такими мощными блоками, как НАТО". Третья причина вполне банальная – "попытка получить некие материальные ресурсы", считает эксперт.

Безпалько предположил, что Киев может предоставить территорию страны альянсу для ведение разведдеятельности. При этом, считает он, украинцам особо надеяться на блок не стоит.

"Ничего конкретного обещать и делать не будут. Пока что сотрудничество НАТО и его главного бенефициара – США – очень ограниченно", – резюмировал политолог.

