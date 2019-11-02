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На Украине призвали Киев взорвать российские АЭС

На Украине призвали Киев взорвать российские АЭС
Фото: www.globallookpress.com
Незалежной посоветовали создать ракеты средней дальности

Украине необходимо создать снаряд, который бы смог долететь до атомных электростанций в России. С таким предложением к украинским властям выступил местный политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он подчеркнул, что Незалежная должна сократить зависимость от России, в том числе от энергоносителей, а оружие производить внутри своей страны. Загородний считает, что Украина должна построить ракету дальностью до 2,5 км. Две сотни таких снарядов, по его мнению, позволят нанести значительный ущерб России.

"И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв",

цитирует Загороднего издание "Главред".

Впрочем, он не объяснил, как обычная ракета может привести к ядерному взрыву.

Украинские эксперты не в первый раз говорят о ракетах, которые должны достать до территорий России. Так, военный специалист Валентин Бадрак заявлял, что Киев способен построить снаряд, который долетел бы до Москвы. 

Полина ИВАНОВА
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