У Незалежной нет рычага давления на соседнюю страну, как бы украинцам не хотелось в это верить

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о том, что после принятия на Украине закона о выделении ГТС из компании, у государства появился "серьезный аргумент" в спорах с Россией по транзиту газа. Впрочем, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что это не так.

"Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с "Газпромом",

– подчеркнул Коболев на своей странице в Facebook.

Он считает, что теперь у Киева появилось основание требовать от Евросоюза, чтобы тот давил на Россию с целью сохранить транзит голубого топлива через украинскую газотранспортную систему.

Верховная рада приняла 31 октября закон в рамках обязательств Незалежной по присоединению к Договору об учреждении Энергетического сообщества. Украине предстоит еще много работы, добавил Коболев, например, "принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга".

Брутер в разговоре с журналистами телеканала RT отметил, что этот факт нельзя считать аргументом, который мог бы повлиять на заключение долговременного транзитного соглашения.

"На мой взгляд, разъединение "Нафтогаза" и украинской ГТС не настолько ожидаемо и очень нейтрально соотносится со всеми перспективами российского транзита через Украину. Во-первых, само разъединение предполагает новый порядок формирования транзита, в котором необязательно заключение долговременных контрактов. Россия с самого начала была на это согласна",

– заявил он.

По словам эксперта, Украина "выдает желаемое за действительное", чтобы убедить общественность в том, что она давит на Россию. Хотя Москва предлагала разъединение, как один из вариантов формирования транзита на ближайшее время.

Россияне также посмеялись над "аругментом" "Нафтогаза":

"Как можно требовать то, что тебе не принадлежит, и более того не выгодно правообладателю", "Приходишь такой весь в магазин и требуешь продать водку за полцены!", "Вертятся как угри на сковородке, мечтая как бы еще облопошить Россию", "Украина извивается, как уж на сковородке. Исчерпаются ли у них бредовые фантазии и шантажи?", "Затянуть эти переговоры года так на три...не помешало бы", – прокомментировали заявление Коболева читатели РИА Новостей.