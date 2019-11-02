Украинцы допускают, что их президент посетит День Победы в Москве в 2020-м

Экс-нардеп Украины от партии Петра Порошенко Вадим Денисенко призвал власти Украины признать, что страна проиграла "бой" России. По его мнению, ситуация на Донбассе разрешится за ближайшие полгода.

Политик полагает, что Киев признает автономию Донбасса с его судами и прокуратурой. Вероятны даже изменения в Конституции Украины. При этом, как считает Денисенко, Киев будет спонсировать Донбасс. Это позволить уладить отношения России и Незалежной.

"Как вишенка на торте… я не исключаю, что мы признаем "аннексию" Крыма, а 9 мая Зеленский 2020 г. посетит парад в Москве", – поделился мнением с агентством Regnum политик.

Денисенко считает, что украинцы не хотят думать о проблемах и угрозах, а желают наслаждаться жизнью.