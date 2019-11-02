Незалежная также закрыла небо над акваторией

Украина запретила судоходство в северной части Черного моря из-за стрельб из зенитных ракетных комплексов. Учения проходят в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Запрет, как пишет "Украинский милитарный портал", действует до 17 часов по Москве. Площадь перекрытого пространство составляет 6 323 квадратных километров. Тактические боевые учения проходят с 31 октября по 4 ноября на Украине.

Ранее замминистра иностранный дел России Андрей Руденко говорил о том, что любые военные маневры у границ страны вызывают беспокойство.