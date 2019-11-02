Незалежной нужно следить за рейтингами, считает военный

Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев считает, что страна может говорить о планах по "возвращению" полуострова при одном условии. По мнению генерала, сначала киевские власти должны улучшить экономическую жизнь населения. Уровень благосостояния людей должен быть, как соседних с Незалежной странах.

"Ранее Украина находилась на 5 месте по экономике в Европе. А сейчас мы где? В самом низу. Пока у нас конфликт на востоке страны, о каком желании "возвращения" Крыма можно говорить?" – заявил генерал в интервью телеканалу "112 Украина".

Могилев ранее говорил о том, что политики, бывшие у власти Незалежной в 2014-м, допустили воссоединение полуострова с Россией.