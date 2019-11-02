Фонд боится коррупции в Незалежной

Международный валютный фонд затягивает с выдачей Украине финансовой помощи. Об этом стало известно американским журналистам.

Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомых с переговорами Украины и МВФ, последний переживает из-за того, что украинский лидер Владимир Зеленский не способен вернуть разворованные банками средства.

В МВФ поставили президента Незалежной перед фактом – он должен "агрессивно" искать деньги, а также очистить финансовую систему от мошенничества и коррупции. О своих опасениях фонд говорил еще в начале осени.

Украинский Центробанк, по данным газеты, пытается успокоить МВФ, уверяя, что вернет деньги, но фонд не хочет давать очередной транш, пока не убедится, что Незалежная активно способствует разрешению сложившейся ситуации.