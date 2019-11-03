Негативное отношение к Незалежной у президента США появилось с первых дней пребывания в Белом доме

Киев пытался уничтожить скандального политика.

Возможное сотрудничество украинских властей с Хиллари Клинтон в ходе борьбы за пост главы Штатов стало причиной "необратимой" неприязни Дональда Трампа к Незалежной. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на мнения бывших и нынешних сотрудников администрации президента.

Один из собеседников газеты заявил, что в те дни Трамп "ненавидел Украину". При этом издание отмечает, что в обозримом будущем отношение американского лидера к Киеву вряд ли изменится. Так, в мае политик на встрече с сотрудниками Белого дома наотрез отказался поддерживать нового главу Незалежной, обвинив власти страны в попытке уничтожить его.

Напомним, что неприятности из-за Украины до сих пор преследуют Трампа. Так, ранее демократы начали процедуру отстранения его от власти, обосновав такой шаг давлением президента США на Владимира Зеленского.

Как писало "Утро", после новостей об импичменте стало известно, что Трамп сменил место жительства. Политик отказался жить в Нью-Йорке.