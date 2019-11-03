Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Раскрыта причина "неукротимой ненависти" Трампа к Украине

Раскрыта причина
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Команда Зе пошла вразнос": руководитель администрации главы Незалежной получил по зубам
Негативное отношение к Незалежной у президента США появилось с первых дней пребывания в Белом доме

Киев пытался уничтожить скандального политика.

Возможное сотрудничество украинских властей с Хиллари Клинтон в ходе борьбы за пост главы Штатов стало причиной "необратимой" неприязни Дональда Трампа к Незалежной. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на мнения бывших и нынешних сотрудников администрации президента.

Один из собеседников газеты заявил, что в те дни Трамп "ненавидел Украину". При этом издание отмечает, что в обозримом будущем отношение американского лидера к Киеву вряд ли изменится. Так, в мае политик на встрече с сотрудниками Белого дома наотрез отказался поддерживать нового главу Незалежной, обвинив власти страны в попытке уничтожить его.

Напомним, что неприятности из-за Украины до сих пор преследуют Трампа. Так, ранее демократы начали процедуру отстранения его от власти, обосновав такой шаг давлением президента США на Владимира Зеленского.

Как писало "Утро", после новостей об импичменте стало известно, что Трамп сменил место жительства. Политик отказался жить в Нью-Йорке.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей