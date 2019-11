Политик уже выступил с заявлением. Свое решение Дональд Трамп объяснил плохим отношением местных властей. Об этом он написал, по традиции, в своем Twitter.

"Мало с кем обходились так плохо. Мне очень неприятно было принимать это решение, но в конечном счете так будет лучше для всех причастных", – отметил обиженный глава государства.

Кроме того, переезд американского лидера связывают с налогами. Так, сообщается, что нью-йоркские чиновники обратились в суд с требованием предоставить конгрессу доступ к его налоговым декларациям. Позже, в начале октября, федеральный суд в Нью-Йорке разрешил прокурорам затребовать нужные документы за восемь лет. Однако после апелляционный суд Вашингтона притормозил выполнение решения на время рассмотрения апелляции.

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of.....