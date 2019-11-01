Опальный президент США сменил прописку

Политик уже выступил с заявлением. Свое решение Дональд Трамп объяснил плохим отношением местных властей. Об этом он написал, по традиции, в своем Twitter.

"Мало с кем обходились так плохо. Мне очень неприятно было принимать это решение, но в конечном счете так будет лучше для всех причастных", – отметил обиженный глава государства.

Кроме того, переезд американского лидера связывают с налогами. Так, сообщается, что нью-йоркские чиновники обратились в суд с требованием предоставить конгрессу доступ к его налоговым декларациям. Позже, в начале октября, федеральный суд в Нью-Йорке разрешил прокурорам затребовать нужные документы за восемь лет. Однако после апелляционный суд Вашингтона притормозил выполнение решения на время рассмотрения апелляции.

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2019 г.

Как стало известно, теперь Трамп будет жить в Палм-Бич (штат Флорида). Там расположена его резиденция Мар-а-Лаго, напоминает сайт телеканала"360".

Президент подал декларацию о смене места жительства в конце сентября. Об этом писала New York Times со ссылкой на документы суда округа Палм-Бич. Ранее Трамп с супругой Меланией был зарегистрирован в знаменитом небоскребе Trump Tower, который находится в центре Манхэттена, отмечает "МИР 24". Первая леди США также решила сменить прописку.

Ранее Палата представителей США одобрила начало процедуры импичмента Трампа. Политик назвал происходящее "величайшей охотой на ведьм".