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После вестей об импичменте стало известно о бегстве Трампа из Нью-Йорка

После вестей об импичменте стало известно о бегстве Трампа из Нью-Йорка
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Опальный президент США сменил прописку

Политик уже выступил с заявлением. Свое решение Дональд Трамп объяснил плохим отношением местных властей. Об этом он написал, по традиции, в своем Twitter.

"Мало с кем обходились так плохо. Мне очень неприятно было принимать это решение, но в конечном счете так будет лучше для всех причастных", – отметил обиженный глава государства.

Кроме того, переезд американского лидера связывают с налогами. Так, сообщается, что нью-йоркские чиновники обратились в суд с требованием предоставить конгрессу доступ к его налоговым декларациям. Позже, в начале октября, федеральный суд в Нью-Йорке разрешил прокурорам затребовать нужные документы за восемь лет. Однако после апелляционный суд Вашингтона притормозил выполнение решения на время рассмотрения апелляции.

Как стало известно, теперь Трамп будет жить в Палм-Бич (штат Флорида). Там расположена его резиденция Мар-а-Лаго, напоминает сайт телеканала"360".

Президент подал декларацию о смене места жительства в конце сентября. Об этом писала New York Times со ссылкой на документы суда округа Палм-Бич. Ранее Трамп с супругой Меланией был зарегистрирован в знаменитом небоскребе Trump Tower, который находится в центре Манхэттена, отмечает "МИР 24". Первая леди США также решила сменить прописку.

Ранее Палата представителей США одобрила начало процедуры импичмента Трампа. Политик назвал происходящее "величайшей охотой на ведьм".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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