В Киеве устроили фееричное шоу с потасовкой

Спорные вопросы украинцы предпочитают решать при помощи кулаков.

Подрались глава СБУ Иван Баканов и глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан. Скандал произошел из-за назначения начальник Главного следственного управления СБУ. Богдан выступал за кандидатуру полковника Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, а его оппонент – за генерал-майора Василия Вовка. К единому мнению прийти не удалось, в результате чего Баканов дал Богдану по лицу и выбил тому зуб.

О потасовке, которая случилась 30 октября в здании администрации украинского лидера, рассказали журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина.

"Команда Зе пошла в разнос",

– написал Речинский в своем Facebook.

Ранее украинцы устроили драку на съемках одной из российских телепередач.