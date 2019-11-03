Нибиру
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Спорные вопросы украинцы предпочитают решать при помощи кулаков.
Подрались глава СБУ Иван Баканов и глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан. Скандал произошел из-за назначения начальник Главного следственного управления СБУ. Богдан выступал за кандидатуру полковника Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, а его оппонент – за генерал-майора Василия Вовка. К единому мнению прийти не удалось, в результате чего Баканов дал Богдану по лицу и выбил тому зуб.
О потасовке, которая случилась 30 октября в здании администрации украинского лидера, рассказали журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина.
"Команда Зе пошла в разнос",
– написал Речинский в своем Facebook.
Ранее украинцы устроили драку на съемках одной из российских телепередач.
Тотемный годослов для всех на год Паука
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