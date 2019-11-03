Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Команда Зе пошла вразнос": руководитель администрации главы Незалежной получил по зубам

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеОтмена авиасообщения с Россией больно ударила по Украине
В Киеве устроили фееричное шоу с потасовкой

Спорные вопросы украинцы предпочитают решать при помощи кулаков.

Подрались глава СБУ Иван Баканов и глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан. Скандал произошел из-за назначения начальник Главного следственного управления СБУ. Богдан выступал за кандидатуру полковника Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, а его оппонент – за генерал-майора Василия Вовка. К единому мнению прийти не удалось, в результате чего Баканов дал Богдану по лицу и выбил тому зуб.

О потасовке, которая случилась 30 октября в здании администрации украинского лидера, рассказали журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина.

"Команда Зе пошла в разнос",

написал Речинский в своем Facebook.

Ранее украинцы устроили драку на съемках одной из российских телепередач.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей