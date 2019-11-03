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Отмена авиасообщения с Россией больно ударила по Украине

Отмена авиасообщения с Россией больно ударила по Украине
Фото: www.globallookpress.com
Авиаотрасли Незалежной предрекли «весьма печальный сценарий»

Киеву необходимо срочно договориться с Москвой о нормализации отношений.

Украинские перевозчики разорятся из-за остановки авиасообщения с Россией. Напомним, его прекратили с октября 2015 года. Если в ближайшее время оно не будет восстановлено, авиаотрасль ждет полный упадок. Отмены рейсов, закрытие маршрутов и массовые увольнения персонала – печальный сценарий озвучил директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

В своем Facebook он отметил, что маршруты в обход акватории и территории России дорого обходятся украинским перевозчикам. Так, полет из Киева в Алматы, к примеру, стоит 10 тысяч долларов. Увеличивается и время перелета.

Белашко назвал условие для развития авиаотрасли Незалежной – срочно восстановить авиасообщение и транзит. Другие меры – отказ от НДС на внутренние рейсы и отмена акциза на авиакеросин – не помогут.

Ранее на Украине заявили, что авиасообщение не будет восстановлено, пока в Донбассе идет война.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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