Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
383 новости
Более 3 тысяч 300 мирных жителей погибло в ходе конфликта. Ранено было до 9 тысяч человек, внутренними переселенцами стали 1,3 миллиона.
Такие данные приводит ООН на своей странице в Twitter.
Украина: шестой год войны— ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г.
🛑Убито более 3 330 мирных граждан
🛑Ранено до 9 000
🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам
🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами
🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r
В помощи нуждается три с половиной миллиона человек, отметили в организации.
Тотемный годослов для всех на год Паука
В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения