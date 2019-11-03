Организация подсчитала количество жертв за все пять лет войны

Более 3 тысяч 300 мирных жителей погибло в ходе конфликта. Ранено было до 9 тысяч человек, внутренними переселенцами стали 1,3 миллиона.

Такие данные приводит ООН на своей странице в Twitter.

Украина: шестой год войны



🛑Убито более 3 330 мирных граждан

🛑Ранено до 9 000

🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г.

В помощи нуждается три с половиной миллиона человек, отметили в организации.