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В ООН назвали число убитых на Донбассе

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Организация подсчитала количество жертв за все пять лет войны

Более 3 тысяч 300 мирных жителей погибло в ходе конфликта. Ранено было до 9 тысяч человек, внутренними переселенцами стали 1,3 миллиона.

Такие данные приводит ООН на своей странице в Twitter.

В помощи нуждается три с половиной миллиона человек, отметили в организации.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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