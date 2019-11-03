Последствия неприязни Трампа к киевским властям могут стать разрушительными

Эксперты высказались о будущем Незалежной на фоне прозвучавших ранее заявлений об отношении американского лидера Дональда Трампа к руководству страны. Напомним, как стало известно, политик обозлился на украинцев за сотрудничество с Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки, в которой он участвовал.

Надежд Трампа не оправдала не только администрация Петра Порошенко. Нынешнее руководство страны так же ходит по тонкому краю. Такое мнение выразил бывший советник экс-главы Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин. Он анонсировал скорую "заморозку" отношений двух стран. Переговоры МВФ с Украиной сорвутся, военную поддержку тоже ограничат. Кроме того, Трамп всеми силами будет препятствовать притоку денег на Украину – госзаймов, частных инвестиций и т.д. Возможно, торговля между двумя государствами также прервется.

"Это колоссальный удар по нынешнему руководству",

– отметил Соскин в эфире НСН.