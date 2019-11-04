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Украинцы нашли повод свергнуть Зеленского

Украинцы нашли повод свергнуть Зеленского
Фото: www.globallookpress.com
Президента Незалежной обвиняют в капитуляции

Некие политические силы на Украины пытаются убрать с поста президента Владимира Зеленского. Об этом заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш.

По словам политика, желающие свергнуть главу государства нашли повод – разведение сил на Донбассе. По мнению этих политических сил, этот миротворческий процесс можно представить, как капитуляцию.

"Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. – прим. ред.), шатать",

заявила Лукаш в интервью телеканала "112 Украина".

Она добавила, что на стороне президента нет силовиков, которые могли бы ему помочь. Экс-министр также оценила действия новой власти Украины. Лукаш считает, что экономическая ситуация в стране ухудшилась, социальная не изменилась, "политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова – под большим вопросом". Тем не менее политик уверена, что жить народу стало легче – людей не разделяют на "своих" и "чужих".

В начале октября контактная группа нормандского формата согласовала "формулу Штайнмайера", по которой закон об особом порядке местного самоуправления "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах".

Также стороны договорились о разведение сторон. В Золотом оно успешно прошло лишь в конце месяца, а в Петровском должно состояться 4 ноября. 

Полина ИВАНОВА
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