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В Киеве возмутились словами Трампа об Украине

В Киеве взбесились из-за слов Трампа об Украине
Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Позорище": армия Зеленского шокировала украинцев
Украинцы построят из своей страны настоящую державу

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент США Дональд Трамп, как и его российский коллега Владимир Путин, не считает Незалежную страной. Поэтому политик предложил сделать из государства "державу" всем назло.

Так Климкин отрегулировал на статью Washington Post, в которой говорилось о том, что Трамп ненавидит Украину.

"Пускай они в нас не верят каждый по-своему. Главное – чтобы мы поверили в себя. А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы",

– заявил Кимкин на своей странице в Facebook.

Российские интернет-пользователи лишь посмеялись над планами экс-министра Украины. Многие отметили, что украинцы за почти 30 лет после развала СССР так и не смогли улучшить жизнь в стране.

"Будет ездить по странам и просить деньги на строительство державы", "Какую еще державу? Море новое выкопаете? Вокруг вас уже два есть, но державы так и не получилось...", "Повеселил. Он тоже из квартала?", "Смешно! Уже 30 лет независимости и самостоятельности и ничего они построить не могут! Только паразитировать на территориях и экономике, что им построили и подарили коммунисты!", "Ну, что за люди такие! Всё и всем делать назло. Должна вмешаться ВОЗ", "А из чего и из кого строить то державу то собрались? Не уж то ли из того что есть?" – иронично прокомментировали читатели RT.

Полина ИВАНОВА
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