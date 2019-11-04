Жители Незалежной переживают из-за хищений в военной сфере

Украинский военнослужащий Александр Гром осудил питание в некоторых частях ВСУ. Он недоумевает, куда уходят деньги, которые предназначаются для поставок продуктов в военные части на территории Незалежной.

"Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5 процента не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую",

– отметил Громов на своей странице в Facebook.

Украинские интернет-пользователи ужаснулись увиденными блюдами. Украинцы, не стесняясь в выражениях, осудили президента страны Владимира Зеленского за такое пренебрежение к нуждам людей.

"Кому там лимоны или фрукты не нравились? Теперь довольны? Это, я так понимаю по словам нового МО, они переводят армию на показатели НАТО?", "Вроде при Порошенко, военные питались лучше!", "Так кто теперь ворует у армии??? Прошлая власть, или сегодняшняя?", "Армия голосовала за Зе, так за что боролись, то и есть....", "Позорище, главнокомандующему этой армии!", "Это настоящая победа", "Зеленского надо так кормить, как армию он кормит, так и его", "Грустно на такое смотреть", - возмутились украинцы.

Впрочем, некоторые подписчики Громова подчеркнули, что неизвестно, когда были сделаны фотографии этих блюд. Они обратили внимание на то, что подобную еду запретили законом и сейчас ситуация якобы наладилась.