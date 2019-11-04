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У Донбасса и Киева не получилось развести силы в районе Петровского 4 ноября. Руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в СЦКК режима прекращения огня Руслан Якубов заявил журналистам, что украинские силовики саботировали начало процесса.
"Никакого отвода сегодня нет. <...> Со стороны ДНР мы готовы к разведению сил и средств и выполнению всех взятых на себя обязательств", – отметил Якубов.
Он добавил, что новую дату разведения сил определят на ближайшей встрече в Минске. Как пишут РИА Новости, ДНР запустила белую ракету в знак готовности развести силы.
При этом пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) Украины подчеркнула на своей странице в Facebook, что сообщение о готовности Донбасса – это провокация. Якобы ДНР и ЛНР хотели "замылить глаза мировому сообществу".
Украинская сторона утверждает, ссылаясь на данные отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что 30 октября в районе Петровского стреляли. Киев обвинил Донбасс в том, что самопровозглашенные республики не соблюдают минские соглашения и обязательство по прекращению огня.
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