Представители Незалежной видят причину проблемы в действиях другой стороны

У Донбасса и Киева не получилось развести силы в районе Петровского 4 ноября. Руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в СЦКК режима прекращения огня Руслан Якубов заявил журналистам, что украинские силовики саботировали начало процесса.

"Никакого отвода сегодня нет. <...> Со стороны ДНР мы готовы к разведению сил и средств и выполнению всех взятых на себя обязательств", – отметил Якубов.

Он добавил, что новую дату разведения сил определят на ближайшей встрече в Минске. Как пишут РИА Новости, ДНР запустила белую ракету в знак готовности развести силы.

При этом пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) Украины подчеркнула на своей странице в Facebook, что сообщение о готовности Донбасса – это провокация. Якобы ДНР и ЛНР хотели "замылить глаза мировому сообществу".

Украинская сторона утверждает, ссылаясь на данные отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что 30 октября в районе Петровского стреляли. Киев обвинил Донбасс в том, что самопровозглашенные республики не соблюдают минские соглашения и обязательство по прекращению огня.