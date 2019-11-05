В Киеве рассказали о последствиях остановки транспортировки

Незалежная приготовилась к тому, что все пойдет по худшему сценарию. Если остановка транзита все же произойдет, на Украине это никак не скажется. С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил глава Министерства энергетики Алексей Оржель.

"Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки (газа. — RT) по украинской территории", – сообщил он.

Украинский министр похвастался рекордными запасами газа в хранилищах. При этом Оржель не исключил возможности заключения нового контракта с Россией по транзиту, отмечает "Федерал Пресс".

Ранее в Москве заявили, что ГТС Незалежной развалится без российского "голубого топлива".