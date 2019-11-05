Претензии украинской стороны оценили в 12 миллиардов долларов

Стокгольмский арбитраж должен обязать Россию представить декларацию о поставках газа на неподконтрольные Киеву территории. Об этом требовании Украины рассказал исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Газпром" стал напрямую подавать газ в Донбасс зимой 2015 г., когда "Нафтогаз" прекратил снабжать топливом юго-восток страны под предлогом разрушенной инфраструктуры. Москва считает эти поставки частью общих объемов газа, предоставленных российской стороной Украине, однако Киев отказывается за них платить.

Второй вопрос, который Украина просит рассмотреть, это изменение тарифа за транзит российского газа в Европу. На своей странице в Facebook Витренко пояснил, что Киев уже обращался с подобным иском прежде, но международный суд отверг эти претензии. В новом же иске "Нафтогаза" появились другие аргументы: якобы тариф нужно пересмотреть из-за того, что "нет никаких гарантий" использования газотранспортной инфраструктуры Незалежной после 1 января 2020 года. Соответственно, необходимо применить "коэффициент ускоренной амортизации".

В общей сложности по своему очередному иску Киев хочет получить от Москвы 11,8 млрд долларов в виде компенсации за отказ добровольно пересмотреть транзитный тариф. Кроме того, "Нафтогаз" нашел еще массу нарушений со стороны "Газпрома", которые оценил в 448 млн долларов, уточняет "Вечерняя Москва".

О новом "газовом" иске Киева против Москвы стало известно после октябрьского этапа переговоров по транзитному соглашению.