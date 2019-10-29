Глава украинской компании заявил, что не теряет времени зря

После прошедших в Брюсселе переговоров России и Украины о продлении контракта по транзиту газа исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что готовит новый иск против "Газпрома".

"Никаких соглашений. Я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к "Газпрому" в новом арбитражном процессе",

- заявил Витренко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что понимает замглаву Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, который был разочарован по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Ранее в "Нафтогазе" уже говорили о том, что направят "Газпрому" исковые требования на 11 млрд долларов. Такую сумму Украина хочет получить в качестве компенсации в случае прекращения транзита российского газа.

Контракт между двумя странами перестанет действовать в конце 2019-го. Москва не раз отмечала, что готова продлить соглашение на взаимовыгодных условиях.