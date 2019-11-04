Без российского голубого топлива ГТС Незалежной развалится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова продлить соглашение по транспортировке голубого топлива через Незалежную. Однако Россия не сможет этого сделать, "если этого не хотят сами украинские визави".

"Россия сейчас будет обладать возможностями гарантировано осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет",

- подчеркнул Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь лидера россиян заметил, что транзит газа, в первую очередь, необходим самим украинцам. Песков добавил, что говорить о каких-то договоренностях, когда в арбитраже происходит "вакханалия", невозможно. Он напомнил позицию Путина, который заявил о том, что Украине необходимо отказаться от абсурдных требований, а лишь потом продлевать соглашение, срок действия которого истечет в конце декабря 2019-го.

Ранее "Нафтогаз" в Стокгольмском арбитраже подал против "Газпрома" новый иск на сумму 12 млрд долларов.