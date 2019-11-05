Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Власти Украины обманывают население, заверяя, что страна прекрасно обойдется без договора с Россией об использовании газотранспортной системы Незалежной. На это указал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Он напомнил, что ГТС Украины была сооружена в советские годы. Система устроена так, что поставки газа местным потребителям и транзит в Европу взаимосвязаны.
"Давление в трубах, которое создается благодаря потоку газа, идущему с восточной границы Украины до западной границы Украины, позволяет обеспечивать необходимые давления для поставок газа потребителям внутри самой Украины", – пояснил Фролов в интервью RT.
Поэтому заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что газохранилища Украины максимально заполнены, и это дает стране возможность пережить зиму без закупок топлива и без транзита, – это ложная попытка успокоить граждан.
"В подземных хранилищах газа на данный момент высокое давление, так как туда закачано много газа. Но по мере отбора газа давление будет снижаться и возможность суточных отборов также будет снижаться", – объяснил эксперт.
Впрочем, в конечном итоге все будет зависеть от погоды. Теплая зима позволит экономить топливо, и тогда подачу газа удастся растянуть до весны. В случае холодов запасы начнут быстро таять, а затем возникнет ситуация, когда топливо в хранилищах еще будет, но давление станет слишком слабым, чтобы доводить газ до потребителя.
Ранее в Кремле сообщили, что альтернативных путей доставки газа у России достаточно, чтобы выполнить обязательства перед европейскими партнерами без транспортировки через Украину.
Тотемный годослов для всех на год Паука
Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке