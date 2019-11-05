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Украинцы замерзнут зимой без транзита российского газа в Европу

Украинцы замерзнут зимой без транзита российского газа в Европу
Фото: www.globallookpress.com
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Заполненные топливом хранилища не спасут Незалежную от холода

Власти Украины обманывают население, заверяя, что страна прекрасно обойдется без договора с Россией об использовании газотранспортной системы Незалежной. На это указал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он напомнил, что ГТС Украины была сооружена в советские годы. Система устроена так, что поставки газа местным потребителям и транзит в Европу взаимосвязаны.

"Давление в трубах, которое создается благодаря потоку газа, идущему с восточной границы Украины до западной границы Украины, позволяет обеспечивать необходимые давления для поставок газа потребителям внутри самой Украины", – пояснил Фролов в интервью RT.

Поэтому заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что газохранилища Украины максимально заполнены, и это дает стране возможность пережить зиму без закупок топлива и без транзита, – это ложная попытка успокоить граждан.

"В подземных хранилищах газа на данный момент высокое давление, так как туда закачано много газа. Но по мере отбора газа давление будет снижаться и возможность суточных отборов также будет снижаться", – объяснил эксперт.

Впрочем, в конечном итоге все будет зависеть от погоды. Теплая зима позволит экономить топливо, и тогда подачу газа удастся растянуть до весны. В случае холодов запасы начнут быстро таять, а затем возникнет ситуация, когда топливо в хранилищах еще будет, но давление станет слишком слабым, чтобы доводить газ до потребителя.

Ранее в Кремле сообщили, что альтернативных путей доставки газа у России достаточно, чтобы выполнить обязательства перед европейскими партнерами без транспортировки через Украину.

Николай ВИКТОРОВ
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