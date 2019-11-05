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Клип Филиппа Киркорова снова оказался в центре внимания спустя 10 лет после выхода. Пользователи в Сети заметили интересную деталь: на видео поп-король российской эстрады дает президенту Украины Владимиру Зеленскому подзатыльник.
В клипе будущий украинский лидер снимается вместе со Светланой Ходченковой. Они играют влюбленную пару. Полученный от Киркорова подзатыльник пользователи заметили недавно в комментариях к видео на YouTube:
"В ролях, новый президент Украины", "А кто заметил, как Киркоров даёт президенту подзатыльник?", "Киркоров бьёт по голове президента Украины онлайн без смс и регистрации", "Киркоров крутой, у него в клипе президент Украины снимается",
– обсудили клип, а также вспомнили о прошлом артиста и президента. Многие в шутку отметили, что в клипе российского певца снялся сам президент Украины.
Ранее Филипп Киркоров подарил Максиму Галкину дизайнерское пальто, в котором телеведущий снял юмористическое видео.
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