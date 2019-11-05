Публика потешается над подарком поп-короля с подачи мужа Пугачевой

Максим Галкин на своей станице в Instagram похвастался обновкой. Телеведущий опубликовал видео, где он гордо дефилирует в модном пальто, подаренном Филиппом Киркоровым.

"Какой-то новомодный дефицитный коллаб с труднопроизносимым названием, не разбираюсь, но сидит отменно! Спасибо",

– подписал свой пост Галкин. Подписчики оценили шутку телеведущего:

"Актерище", "Насмеялась с удовольствием", "Макс на битву экстрасенсов собрался?", "Действительно смешно", "Всегда с удовольствием смеюсь над вашими дураковаляниями", "Пальто похоже на костюм графа Дракулы", "Без пошлости, культурно и смешно", "Максим, может уже в кино", "Концовка отменная".

Прокомментировал публикацию и сам Филипп Киркоров: "Ну сидит как с самого модного журнала! Носи на здоровье!"

Ранее в Сети появилось видео из Азербайджана, где Филиппа Киркорова не только усадили за стол с угощениями, но и покормили. Официант поднес вилку с едой прямо ко рту удивленного Киркорова, а затем вытер ему рот салфеткой.

