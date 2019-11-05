Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Подняли на смех: Галкин подставил Киркорова

Подняли на смех: Галкин подставил Киркорова
Филипп Киркоров и Максим Галкин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Публика потешается над подарком поп-короля с подачи мужа Пугачевой

Максим Галкин на своей станице в Instagram похвастался обновкой. Телеведущий опубликовал видео, где он гордо дефилирует в модном пальто, подаренном Филиппом Киркоровым.

"Какой-то новомодный дефицитный коллаб с труднопроизносимым названием, не разбираюсь, но сидит отменно! Спасибо",

– подписал свой пост Галкин. Подписчики оценили шутку телеведущего:

"Актерище", "Насмеялась с удовольствием", "Макс на битву экстрасенсов собрался?", "Действительно смешно", "Всегда с удовольствием смеюсь над вашими дураковаляниями", "Пальто похоже на костюм графа Дракулы", "Без пошлости, культурно и смешно", "Максим, может уже в кино", "Концовка отменная".

Прокомментировал публикацию и сам Филипп Киркоров: "Ну сидит как с самого модного журнала! Носи на здоровье!"

Ранее в Сети появилось видео из Азербайджана, где Филиппа Киркорова не только усадили за стол с угощениями, но и покормили. Официант поднес вилку с едой прямо ко рту удивленного Киркорова, а затем вытер ему рот салфеткой.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

С российской фигуристкой случился конфуз на соревнованиях во Франции

Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей