Киев решил поторговаться с Москвой

Украина готова отказаться от части исковых требований к России, если будет подписан новый транзитный договор, устраивающий Незалежную. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне", – уточнил он.

Сейчас "Нафтогаз" требует от "Газпрома" через Стокгольмский арбитраж компенсации в размере почти $12,3 млрд. Большую часть этой суммы составила разница в транзитных тарифах: с марта 2018 г. Киев в одностороннем порядке поднял ставку, а Москва продолжила платить по-старому. Но если РФ согласится подписать новый транзитный договор на условиях, устраивающих Украину, то Киев готов "простить" Москве часть "долга". По словам Витренко, иск может быть снижен до $2 млрд и даже меньше, передает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что новый иск Киева в арбитраж уничтожает шанс на подписание нового соглашения по транзиту.