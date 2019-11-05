Тема должна обсуждаться дипломатами

В Кремле переадресовали требования Киева о возврате задержанных после инцидента в Керченском проливе кораблей. С вопросом об условиях возврата порекомендовали обратиться в МИД.

"Это все тема для обсуждения по дипломатическим каналам, поэтому я рекомендую в МИД обратиться по этой теме",

– цитирует РИА Новости ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос о том, когда Украина сможет забрать свои военные корабли.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев вновь направил России ноту, в которой содержится требование указать, где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией.

