Пятого президента Незалежной уличили в недостойном поведении и выставили за дверь

Экс-глава украинского правительства Николай Азаров рассказал, как Петр Порошенко ненадолго попал в правительство.

По словам, бывшего премьера, на тот момент стоящий у руля Виктор Янукович посадил конфетного магната, который проявил себя как "хапуга и взяточник", в кресло министра экономического развития. А надо было – в тюрьму, чтобы не было войны, тут же добавили украинцы.

На высоком посту пан Порошенко не продержался и года. Его пришлось выгнать, подчеркнул экс-глава кабмина.

"Мне неоднократно приходила информация по разным каналам, что Министерство экономики превратилось в фильтр… Петя Порошенко поставил все на счетчик… И Министерство экономики стало стопором. Я ему раз сказал, два, потом пришлось его, так сказать, выгнать", – написал Азаров в своем Facebook.



Подписчики политика отреагировали почти единодушно, отметив, что прошедшее время следует заменить на настоящее: "Почему "был хапуга"? Он такой и есть".

"Жаль, что не посадили,а надо было. Причем надолго", "А вот если бы тогда его посадили за взятки то страна может не была бы в таком дерьме", "А посадили бы его лет на 10, раз было за что, в стране могло бы многое пойти иначе", "Жаль, что не далеко выгнали", "Где тот бумеранг чтобы дал Петру по башке, чтобы научился жить честно и благородно", "Если бы вы его тогда посадили, у нас войны бы не было", – заключили украинцы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Впрочем, у пятого президента Незалежной все еще может быть впереди. Против Петра Алексеевича в стране возбуждено более десятка уголовных дел.