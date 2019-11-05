Главному энергетику Незалежной указали на его непрофессионализм в вопросе транзитного договора с Москвой и работы УГТС

Заявления главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля о достаточности запасов газа не соответствуют действительности, а без транзита российского голубого топлива часть страны вообще будет заморожена. Об этом заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, назвав министра непрофессионалом в курируемой им области.

По его мнению, слова пана Оржеля – это "логика людей, которые далеки от того, о чем они говорят".



"Этот газ, который можно поднимать из хранилища, его нельзя поставлять в определенных климатических условиях, когда будут очень низкие температуры в зимний период времени, и поставлять в регионы юго-востока, потому что там будет недостаточно давления для потребления этого газа", – сказал политик в эфире телеканала "Россия 1" в программе "60 минут".

Также он напомнил, что Киев за последние годы стабильно получал от Москвы за транзитный маршрут $3 млрд, что составляет 1,5–2% ВВП страны.

Медведчук подчеркнул, что "без транзита газа, без прямых поставок российского газа на Украину фактически часть Украины будет заморожена".

"Видимо, ему, как министру энергетики, еще это не объяснили или он до понимания этой проблемы, к сожалению, не дошел. Это все любительские разговоры на фоне политически мотивированных действий", – резюмировал оппозиционер.

О том, что украинская газотранспортная система не справится без нашего топлива, ранее сегодня говорил и замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался более эмоционально по факту возможного отказа Киева от транзита, указав на пиратские действия Незалежной.

"Украина готова прекратить транзит газа в Европу. Ну разве это страна? Это пират Европы. Опять шантажирует весь старый свет", – написал российский политик в своем Telegram-канале.

