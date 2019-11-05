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Киев запутался в заявлениях по транзиту российского газа

Фото: pixabay.com
В Незалежной снова заговорили о важности сохранения своей газотранспортной системы

Российские пользователи интернета пытаются разобраться в противоречивых заявлениях украинских чиновников по поводу транзита нашего газа через УГТС и необходимости закупок голубого топлива у РФ. Так, накануне глава Минэнерго Алексей Оржель сообщил, что Украина может пережить зиму и без российского газа, а остановка транзита никак не повлияет на Незалежную.

А сегодня, начитавшись новостей из России, откуда поступает реакция из разных властных структур на эти слова украинского министра, проклюнулся в соцсети и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он в стотысячный раз изложил свои доводы, каким манером Киев намерен сохранить транзит и почему на сегодня наш газ для Украины дешевле по реверсу, нежели напрямую получать его от "Газпрома".

При этом пан Коболев назвал "стратегической задачей" для "Нафтогаза" работу по сохранению транзитного маршрута по украинской территории. По его словам, Киев готов договариваться с Москвой, однако не в ущерб национальным интересам. Он отметил, что в данном вопросе позиция украинской стороны совпадает с позицией Еврокомиссии.

"Мы готовы к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но будем и в дальнейшем настойчиво и эффективно защищать как национальные интересы, так и интересы "Нафтогаза", – написал пан Коболев в Facebook.

Россияне в комментариях под этой новостью на РИА "Новости" удивились такому метанию украинцев (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Утром заявляли что без транзита проживут. В обед похмелились, решили что без транзита плохо", "ваша стратегическая задача обеспечение газом населения и остатков промышленности, а быть транзитером газа из страны-агрессора -это не достойно шумерам", "Заёрзал. У тебя было достаточно времени и все возможности для выстраивания отношений с Газпромом. Но это было не модно, да и не доходно – в отличие от выписывания себе премии за арбитражные "успехи"", "Пора бы определится мечутся из стороны в сторону".

Слова Оржеля о возможном прекращении транзита без ущерба для экономики Незалежной лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук оценил как заявление непрофессионала, который ничего не смыслит в данной области.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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