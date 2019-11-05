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Всплыли ужасы украинской армии

Всплыли ужасы украинской армии
Фото:flickr.com
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Военнослужащие вынуждены экономить даже воду

Солдаты и офицеры Незалежной содержаться в невыносимых условиях, в частности военнослужащие в Днепропетровской области. Они лишены самого необходимого – воды и канализации. 

Получается, что для них является роскошью обычный душ. Бытовая блокада, пишет волонтер Ольга Омелянчук, продолжается не первый год. 

"Военные, как мы знаем, люди (в большинстве своем) вообще не нежные. Но каплю бесит, что ты (не на полигоне и не на войне) не можешь: слить воду в унитазе (представляете, как спустя неделю без воды выглядят уборные в казармах?); умыться и почистить зубы; принять душ и т.д.", – отмечает она в Facebook. 

При этом власти, уточняет волонтер, не шевелятся. По всей вероятности, им "наплевать", так как воду военные ждут почти неделю, а затем делятся ею с местными. 

Решить проблему поможет новая скважина. Да и в целом, военному городку не повредит замена труб. Однако защитники Украины продолжают таскать воду в пластиковых бутылках. 

Ксения АНДРЕЕВА
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