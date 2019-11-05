Москву вновь подозревают в агрессивных намерениях

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что президент Владимир Зеленский стал наивной жертвой обмана со стороны своего российского коллеги.



"Когда Владимир Зеленский и все... "полезные идиоты", которые оправдывали выполнение российских условий необходимостью встречи с Путиным, поймут, что их объегорили ради подготовки позиций для будущего нападения России, что они сделают?" -

написал Портников в своем телеграм-канале.

Эксперт напомнил, что, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, неизвестно, состоится ли саммит в "нормандском формате" до конца 2019 года. Между тем Москва "продолжает настаивать на разведении войск в Петровском". Портников считает, что это подтверждает агрессивные намерения России.

Между тем 4 ноября у Донбасса и Киева не получилось развести силы в районе Петровского из-за саботажа украинских силовиков.





