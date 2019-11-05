Дождь крайне опасен для этой спецодежды

Государственное бюро расследований Украины подозревает, что пять высокопоставленных чиновников Министерства обороны закупили некачественные бронежилеты "Корсар" для армии страны. Об этом рассказал глава ГБР Роман Труба.

Он сообщил на брифинге, передает телеканал "112 Украина", что в 2019-м в министерстве приобрели 20 тыс спецодежды, 7 тыс из которых оказались некачественными. По словам Трубы, в дождь бронежилеты легко прострелить, пишет агентство НСН.

Одним из подозреваемых стал начальник ГУ Вооруженных сил Украины.

В последнее время все чаще появляются новости об ужасах в украинской армии, так, например, украинцы недовольны бедственным положением некоторых частей в Незалежной, в которых нет даже нормального туалета.