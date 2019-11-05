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В России назвали отягчающее обстоятельство газового договора с Украиной

В России отказались от договора с Украиной по газу
Фото: www.globallookpress.com
Претензии Киева в суде усугубляют ситуацию

Вмешательство арбитража в газовый диалог между Россией и Украиной вставляет палки в колеса двусторонним отношениям, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В таких условиях прийти к консенсусу просто невозможно, добавил он, напомнив недавнее заявление Владимира Путина, в котором глава государства назвал неразумным поведение Киева. По мнению российского лидера, требования необходимо обнулить, передает РИА "Новости".

"Президент сказал очень четко, вряд ли можно допустить какое-то двойное толкование, – резюмировал Песков, подчеркнув: – Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей".

Напомним, на пресс-конференции в Венгрии Путин сообщил о том, что Россия готова договориться с Незалежной о транзите газа через ее территорию и предоставить стране-соседке скидку на газ.

Согласно украинской претензии, которая рассматривалась в Стокгольмском арбитраже, "Газпром" обязали выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Российская компания пытается обжаловать это решение. 

Ксения АНДРЕЕВА
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