Позиция российского лидера относительно поставок газа не изменилась

Владимир Путин уже расставил все точки над i, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне обсуждения возможной остановки транзита "голубого топлива" через Украину.

"...ничего не изменилось. Поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена" – цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее в Будапеште президент сообщил о готовности Москвы к переговорам о поставках газа Незалежной со скидкой и транзите через украинскую территорию.



