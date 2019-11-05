Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Путин уже все сказал: в Кремле поставили точку в вопросе транзита через Украину

Позиция российского лидера относительно поставок газа не изменилась

Владимир Путин уже расставил все точки над i, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне обсуждения возможной остановки транзита "голубого топлива" через Украину.

"...ничего не изменилось. Поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена" – цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее в Будапеште президент сообщил о готовности Москвы к переговорам о поставках газа Незалежной со скидкой и транзите через украинскую территорию.


Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

С российской фигуристкой случился конфуз на соревнованиях во Франции

Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей