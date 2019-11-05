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Владимир Путин уже расставил все точки над i, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне обсуждения возможной остановки транзита "голубого топлива" через Украину.
"...ничего не изменилось. Поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена" – цитирует его РИА Новости.
Напомним, ранее в Будапеште президент сообщил о готовности Москвы к переговорам о поставках газа Незалежной со скидкой и транзите через украинскую территорию.
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