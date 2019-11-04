Киев отправил Москве ноту протеста

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна требует от России вернуть корабли ВСУ, которые задержали в Керченском проливе, когда украинские военные нарушили границу РФ в Черном море.

Пристайко на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу отметил, что ждет от Москвы время и координаты, когда Незалежная сможет забрать суда, передает "Интерфакс.Украина".

Украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" задержали 25 ноября 2018-го. Украинские военные на кораблях ВСУ устроили провокацию в Керченском проливе, войдя в территориальные воды РФ без соответствующего разрешения. В результате погранслужба ФСБ поймала украинских моряков, которых суд отправил под стражу. Военные Украины вернулись на родину в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.