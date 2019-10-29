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Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченков подрались во время записи эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Вчера в студии Вечера было жарко",
– написал Соловьев в своем Telegram-канале и опубликовал эксклюзивное видео столкновения. Судя по этим кадрам, после объявления рекламы Вакаров и Семченков отошли в сторону и начали что-то обсуждать. Семченков потрогал галстук Вакарова, после чего Вакаров ударил политолога кулаком, сообщает URA.RU. Гостей программы разняли ведущий Владимир Соловьев и съемочная группа.
"Вы оба у меня в гостях, ваше физическое состояние – это моя ответственность",
– заявил ведущий, отметив, что, несмотря на эмоции, к рукоприкладству прибегать не стоит.
Ранее Владимир Соловьев прокомментировал вызов нардепа Верховной рады Алексея Гончаренко на кулачный поединок. Телеведущий назвал депутата предателем и больным человеком.
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