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"Было жарко": украинцы устроили драку на российском шоу

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Разнимать конфликтующих пришлось всей съемочной группе

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченков подрались во время записи эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Вчера в студии Вечера было жарко",

написал Соловьев в своем Telegram-канале и опубликовал эксклюзивное видео столкновения. Судя по этим кадрам, после объявления рекламы Вакаров и Семченков отошли в сторону и начали что-то обсуждать. Семченков потрогал галстук Вакарова, после чего Вакаров ударил политолога кулаком, сообщает URA.RU. Гостей программы разняли ведущий Владимир Соловьев и съемочная группа.

"Вы оба у меня в гостях, ваше физическое состояние – это моя ответственность",

– заявил ведущий, отметив, что, несмотря на эмоции, к рукоприкладству прибегать не стоит.

Ранее Владимир Соловьев прокомментировал вызов нардепа Верховной рады Алексея Гончаренко на кулачный поединок. Телеведущий назвал депутата предателем и больным человеком.

Карина СИРАЗОВА
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