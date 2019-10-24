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"Мразь": Соловьев предложил отдать под суд угрожавшего ему украинского депутата

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеДокументы ДНР и ЛНР признали на Украине
Журналист заявил, что не боится расправы

Российский телеведущий Владимир Соловьев отказался марать руки о вызвавшего его на кулачный поединок нардепа Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

Депутат опубликовал кадры виллы в Италии, заявив, что она принадлежит "известному пропагандисту, негодяю и убийце" Соловьеву.

"Соловьев, ты, иди сюда! В Россию я заехать не могу, боитесь вы там меня. Звать тебя в Украину не буду, такую погань. Давай встретимся на твоей даче. Встретимся, чтобы ты закрыл рот. Поговорим. Ты ж хотел? Придется за все отвечать! Ты иуда. Натравливаешь одних людей на других", – высказался Гончаренко.

Алексей Гончаренко. Кадр youtube.com

Соловьев вызов без ответа не оставил, но от рукоприкладства отказался:

"Его бойцовские качества хорошо известны. Есть кадры, где он хвастается над трупами убитых в Доме Профсоюзов. Поэтому об эту мразь мараться – даже говорить смешно. Таких нужно судить", – цитирует журналиста сайт kp.ru.

Он напомнил, как Гончаренко "клялся в вечной любви Януковичу", а спустя время уже рассказывал с телеэкранов о своей роли на майдане и бойне в Одессе в мае 2014 года.

"Он же предатель. Он предавал всех, с кем был рядом", – подчеркнул Соловьев.

По его словам, Гончаренко – больной человек, бояться которого смешно. 

Ранее Соловьеву пришлось оправдываться за слова об украинском Крыме.

Николай ВИКТОРОВ
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