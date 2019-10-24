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Документы ДНР и ЛНР признали на Украине

Документы ДНР и ЛНР признали на Украине
Фото: Михаил Соколов/ТАСС
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Некоторые документы, полученные гражданами Украины на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), будут считаться легитимными и на Украине. Об этом заявил Минюст Незалежной.

Перечень таких документов весьма ограничен: речь исключительно о свидетельствах о рождении и смерти. Признаваться действительной каждая бумага будет в индивидуальном порядке после рассмотрения запроса специально созданной в Киеве комиссией.

"Тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признание оккупационной власти", – подчеркнули в украинском ведомстве.

Ранее европейские власти объявили, что считают законными только те документы жителей Донбасса, которые были ими получены на территории Незалежной.

Николай ВИКТОРОВ
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