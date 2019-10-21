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Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Телеведущий опередил конкурента из Японии

Российский журналист Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса. На неделе с 18 по 24 марта 2019 г. он находился в прямом эфире более суток: 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Предыдущий рекорд принадлежал японцу Монта Мино, но Соловьев опередил его на 4 с лишним часа.

Николай ВИКТОРОВ
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