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Российский журналист Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса. На неделе с 18 по 24 марта 2019 г. он находился в прямом эфире более суток: 25 часов 53 минуты и 57 секунд.
Предыдущий рекорд принадлежал японцу Монта Мино, но Соловьев опередил его на 4 с лишним часа.
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