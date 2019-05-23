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Соловьева вызвали на дуэль

Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Вызов остался без ответа

 Журналист Кирилл Гурьев обратился с открытым письмом к телеведущему Владимиру Соловьеву и предложил ему провести неформальную встречу "на ринге, на татами, на чем угодно". 

"Если ты считаешь себя мужчиной (в чем я сомневаюсь), если ты не трус, то давай поговорим по мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы слушать уже никто не будет. Извиняться ты точно не будешь, поэтому ты заслуживаешь "люлей", –

задиристо написал журналист на своей страничке в "Яндекс.Дзен". Гурьев добавил, что он не спортсмен и не боец, однако ему доставит удовольствие "надавать по "щам" Владимиру Рудольфовичу.


"Жду твоего ответа, Соловьев. Не затягивай с сатисфакцией, бес", -

так закончил свое обращение Гурьев. Ранее Соловьев жестко раскритиковал противников строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал протестующих "наследниками бесов", напоминает RT.

Владимир Соловьев уже заявил, что не примет вызова на "дуэль". 

"Как только раз вы кому-нибудь говорите да, у вас выстраивается очередь в сотни, если не в тысячи желающих прославиться... Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идет выступает!", -

заявил телеведущий RNS.

Валентина МАЙОРОВА
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