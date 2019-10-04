Журналист сомневается в психической адекватности своих оппонентов

Популярный телеведущий Владимир Соловьев удивился реакции жителей Татарстана на его слова – ранее журналист назвал одного из слушателей из республики "мразью".



"Идет активная и забавная попытка устроить травлю против меня. Я... смотрю на это с улыбкой, потому что давно работаю в СМИ и всегда знаю, если начинают травить, то пришел либо весенний сезон обострений, либо осенний", -

заявил Соловьев "Газете.ру" .

Телеведущий объяснил, что сделал резкое высказывание, так как в письме жителя Татарстана были оскорбления в адрес Владимира Путина и "разнообразные призывы, в том числе и антисемитские".

К главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке уже обратились с просьбой завести уголовное против Соловьева по статье 282 – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".