Вооруженный конфликт начнет Вашингтон

Третья мировая война неизбежна, и главными участниками в ней станут США, Китай и Россия. Союзником Москвы станет Вашингтон: страны объединятся в противостоянии Китаю и Индии.

На предстоящие военные действия указывают возросшие траты на вооружение, особенно среди стран, претендующих на звание сверхдержав. Новая большая война будет похожа на прошлые конфликты.

"Как и в прошлом, война начнется из-за желания стран, направляющих экономическое развитие, не потерять или расширить зоны своего господства и контроля над ресурсами",

– цитирует издание Aydinlik Gazetesi новую книгу турецкого генерал-майора в отставке Османа Памукоглу "Третья мировая война".

Конфликт затронет не все континенты – в стороне от военных действий окажутся Южная Америка и Африка, передает URA.RU. А вот такие регионы, как Восточная Европа, Прибалтика, Балканы, Индокитай, Восточная Азия, Ближний Восток и Тихоокеанский регион, по мнению Памукоглу, точно станут театром боевых действий, сообщает RT.

"Войну начнет та сторона, против которой работает время, когда ситуация станет невыносимой, и этой стороной будут Соединенные Штаты Америки",

– добавляет автор книги. Он предполагает, что причиной могут стать инцидент на пограничном посту, уничтожение самолета, затопление рыболовного судна, террористический акт или покушение. При этом военный отмечает, что этого, вероятно, даже не произойдет в действительности, однако случившееся выдадут за реальность.

Ранее в Москве заявили: столкновение США с Россией или Китаем обернется поражением для Соединенных Штатов. Предложенные американскими военным стратегии сдерживания России через нападение на Крым и Дальний Восток напоминают "бред сумасшедшего".