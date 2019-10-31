Россия предостерегла США от войны

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Предложенные американскими военным стратегии сдерживания России через нападение на Крым и Дальний Восток напоминают "бред сумасшедшего". Военные так рассуждать не могут, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Военные люди понимают, что если ты хочешь одержать победу, то войну начинать не надо, особенно с Россией или Китаем",
– сообщил Клинцевич РИА Новости. По его словам, авторы стратегии имели своей целью не "сдерживать" Россию, а дискредитировать ее. Сенатор также отметил, что Россия не собиралась нападать на Прибалтику, о чем ранее говорилось в материале американского журнала Foreign Policy. Как отметил Клинцевич, стратегия производит впечатление, что ее писали "пропагандисты и популисты".
"Мне стыдно за американских военных, которых так разводят американские же политики",
– заключил он.
Ранее отмечалось, что в правительстве США рассматривают новые стратегии "сдерживания" России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая – на российский Дальний Восток.
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