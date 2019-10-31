Россия предостерегла США от войны

Столкновение с РФ или Китаем обернется поражением

Предложенные американскими военным стратегии сдерживания России через нападение на Крым и Дальний Восток напоминают "бред сумасшедшего". Военные так рассуждать не могут, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Военные люди понимают, что если ты хочешь одержать победу, то войну начинать не надо, особенно с Россией или Китаем",

– сообщил Клинцевич РИА Новости. По его словам, авторы стратегии имели своей целью не "сдерживать" Россию, а дискредитировать ее. Сенатор также отметил, что Россия не собиралась нападать на Прибалтику, о чем ранее говорилось в материале американского журнала Foreign Policy. Как отметил Клинцевич, стратегия производит впечатление, что ее писали "пропагандисты и популисты".

"Мне стыдно за американских военных, которых так разводят американские же политики",

– заключил он.

Ранее отмечалось, что в правительстве США рассматривают новые стратегии "сдерживания" России и Китая, одна из которых предусматривает нападение на Крым, а другая – на российский Дальний Восток.