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В США готовят нападение на Крым и Дальний Восток

В США готовятся к уничтожению Крыма и Дальнего Востока
Фото: pixabay.com
Американцы ждут "эпоху великодержавного соперничества"

Американские журналисты выяснили, что Вашингтон рассматривает новые стратегии по "сдерживанию" России. Один план включает в себя нападение на Дальний Восток, другой – на Крым.

Некоторые влиятельные люди в США продвигают идеи "горизонтальной эскалации и причинения издержек", выяснило издание Foreign Policy. Стратегия основывается на том, что у США есть доступ практически к любой точки мира, чтобы причинить ущерб Китаю и России. Удар по Крыму, а заодно по российским военным в Сирии, должен заставить противника отказаться от нападения и первоначальных целей, одной из которых якобы может оказаться нападение на Прибалтику, уточняет портал URA.RU

Другой план, касающийся "уязвимой периферии" – Дальнего Востока России и западных районов Китая, предусматривает захват экономически ценных объектов и стратегических центров тяжести, например, аппарата государственного управления. Впрочем, авторы материала отмечают, что стратегии США обречены на провал, а их реализация обернется глобальной катастрофой, так как у России и Китая есть силы для равноценного ответа. 

Полина ИВАНОВА
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