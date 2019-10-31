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НАТО заставляют Россию вернуть Крым Украине

В России подняли на смех призыв НАТО вернуть Крым Украине
Фото: www.globallookpress.com
Альянс не собирается признавать полуостров российской территорией

Организация Североатлантического договора (НАТО) настаивает на том, чтобы Россия вернула Крым Украине.  Если быть точнее, то контроль над полуостровом. 

Именно такая формулировка содержится в заявлении после сегодняшнего заседания комиссии Украина-НАТО. Также сказано, что военно-политический блок, несмотря на то, что более пяти лет назад полуостров был присоединен законным способом, "осуждает и не признает незаконную и нелигитимную аннексию" его территорий. 

"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание Россией военной мощи в Крыму, которое является частью более масштабной модели российских агрессивных действий в регионе", – цитирует текст послания РИА "Новости". 

"А ключ от хранилища, где наши деньги лежат еще не требуют?", "Наивные натовские мальчики", "А давайте призовем НАТО передать России контроль над Европой! чо стесняться-то?" – отреагировали на приказ НАТО читатели агентства (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года. В правительстве РФ неоднократно констатировали, что к вопросу принадлежности полуострова возвращаться не собираются. 

Ксения АНДРЕЕВА
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