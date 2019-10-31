Альянс не собирается признавать полуостров российской территорией

Организация Североатлантического договора (НАТО) настаивает на том, чтобы Россия вернула Крым Украине. Если быть точнее, то контроль над полуостровом.

Именно такая формулировка содержится в заявлении после сегодняшнего заседания комиссии Украина-НАТО. Также сказано, что военно-политический блок, несмотря на то, что более пяти лет назад полуостров был присоединен законным способом, "осуждает и не признает незаконную и нелигитимную аннексию" его территорий.

"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание Россией военной мощи в Крыму, которое является частью более масштабной модели российских агрессивных действий в регионе", – цитирует текст послания РИА "Новости".

"А ключ от хранилища, где наши деньги лежат еще не требуют?", "Наивные натовские мальчики", "А давайте призовем НАТО передать России контроль над Европой! чо стесняться-то?" – отреагировали на приказ НАТО читатели агентства (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года. В правительстве РФ неоднократно констатировали, что к вопросу принадлежности полуострова возвращаться не собираются.