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Близ села Камышлы обнаружили немецкую авиабомбу времен ВОВ. Из-за взрывоопасной находки пришлось эвакуировать целое село – спасатели решили уничтожить снаряд на месте.
"Боеприпас был найден на открытой территории в Нахимовском районе города, на въезде в село Камышлы. Было принято решение уничтожить бомбу на месте обнаружения", – приводит "Новый Севастополь" слова начальника части пиротехнических работа Арсена Смаилова.
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