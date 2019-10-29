Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Крыму целое село эвакуировали из-за бомбы

продолжениеСтало известно о страшных последствиях обрушения Крымского моста
Опасную находку сделали в Севастополе

Близ села Камышлы обнаружили немецкую авиабомбу времен ВОВ. Из-за взрывоопасной находки пришлось эвакуировать целое село – спасатели решили уничтожить снаряд на месте. 

"Боеприпас был найден на открытой территории в Нахимовском районе города, на въезде в село Камышлы. Было принято решение уничтожить бомбу на месте обнаружения", – приводит "Новый Севастополь" слова начальника части пиротехнических работа Арсена Смаилова.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей