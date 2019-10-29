Опасную находку сделали в Севастополе

Близ села Камышлы обнаружили немецкую авиабомбу времен ВОВ. Из-за взрывоопасной находки пришлось эвакуировать целое село – спасатели решили уничтожить снаряд на месте.

"Боеприпас был найден на открытой территории в Нахимовском районе города, на въезде в село Камышлы. Было принято решение уничтожить бомбу на месте обнаружения", – приводит "Новый Севастополь" слова начальника части пиротехнических работа Арсена Смаилова.